Андронов заменил Кугрышева в звене Ткачева на матч России против Чехии

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии. Как и предполагалось, место в воротах займет Игорь Шестеркин. Вместо защитника Максима Осипова в паре с Владиславом Гавриковым сыграет Илья Любушкин.
Состав сборной России: Шестеркин (Бобков);
Белов (А) – Яковлев, Ковальчук (А) – Дацюк (К) – Плотников;
Киселевич – Ожиганов, Ничушкин – Светлаков – Телегин;
Антипин – Береглазов, Андронов – Ткачев – Барабанов;
Гавриков – Любушкин, Шумаков – Шалунов – Санников, Кугрышев.
Отметим, что сегодня стало известно, что Первый канал решил отказаться от трансляций турнира. Все подробности – в материале "СЭ".
Трансляция матча Россия – Чехия
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