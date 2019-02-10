Андрей Кузьменко: "Шипачев – хороший капитан, все за него бились"

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко после победы над Чехией (3:1) назвал неплохим выступление национальной команды на Шведских игр – третьем этапе Евротура. Ранее россияне в вынесенном матче в Ярославле победили Финляднию (3:2 по буллитам), а вчера проиграли Швеции (2:4).

– Намного лучше действовали, чем вчера, – приводит ТАСС слова Кузьменко. – Задерживали соперника в чужой зоне, они немного подустали и мы забросили, надо больше бросать, вылезать на пятак, вчера мы этого не делали. Приятно, что так получается играть за сборную, здесь удача помогла, в целом неплохо сыграли, подобрался хороший состав. Шипачев – хороший капитан, все бились за него, старались.

Напомним, что 31-летний Вадим Шипачев не вызывался в сборную России после Олимпиады-2018 в Пхенчхане.