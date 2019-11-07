Алексей Кудашов: «Против Финляндии сыграет Бочаров»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объявил вратаря на стартовый матч национальной команды на Кубке Карьяла против хозяев турнира — финнов. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

— Против Финляндии сыграет Бочаров, — сказал Кудашов. Дальше будем двигаться от игры к игре. Есть ли план, чтобы сыграли все трое? Постараемся так сделать.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября 2019 года в Хельсинки. В составе сборной России на турнир также поехали Игорь Бобков («Авангард»), и Александр Самонов (СКА).