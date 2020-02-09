Алексей Кудашов: «Опять совершили детские ошибки»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил итоги выступления команды, потерпевшей третье поражение на шведском этапе Евротура — от Чехии (3:4 Б).

— Очень обидное поражение, не приобретя опыт, сложно выигрывать в таких матчах, — отметил Кудашов. — Мы опять совершили детские ошибки, которые не позволили одержать победу. Но в третьем матче турнира команда стала уже лучше. Начала просматриваться игра, ребята приобрели уверенность.

— Как повлияло на игру отсутствие молодежи из СКА?

— Они немного подустали, поскольку никогда не имели столько игрового времени.

— Третий гол стал следствием индивидуальной ошибки?

— Там были как индивидуальные, так и коллективные ошибки. Детские и совершенно не позволительные. Если разобраться, то там секунда оставалась. Зачем еще куда-то дергаться? Стой по центру и все.

— Чем был полезен этот этап Евротура для вас как тренера?

— У нас постоянно вызываются в сборную разные игроки. Приходится строить команду из новых людей. Это для меня самый большой опыт. Сегодня у нас был усеченный состав без явно выраженных атакующих и оборонительных звеньев. Приходилось искать сочетания, определять тех, кто выходит в большинстве и меньшинстве. (Михаил Зислис)