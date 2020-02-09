Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил итоги выступления команды, потерпевшей третье поражение на шведском этапе Евротура — от Чехии (3:4 Б).

— Во втором периоде был момент, когда сборная секунд 40 играла вчетвером, где был пятый игрок?

— Двадцать секунд. Игроки на лавке не услышали, кто выходит. Там ещё того, которого назвали, имел небольшую проблему с экипировкой, отсюда и задержка.

— Что скажете об игре молодых ребят на турнире?

— Мы хотели, чтобы они почувствовали этот уровень. Другая планета для них. Другой уровень, другие скорости, другая ответственность. Любая ошибка наказывается. Они знают к чему стремиться. Это поможет им развиваться.

— Более опытные игроки, имевшие опыт выступлений за сборную, себя с лучшей стороны не показали. Это настолько низок уровень КХЛ?

— Здесь скорости выше. Скорость принятия решений — тоже. Какое-то время нужно для того, чтобы приспособиться.

— Какую цену имеет результат на Евротуре?

— Для любой команды он имеет значение. Не формальное. Относиться к поражению спокойно нельзя. (Михаил Зислис)