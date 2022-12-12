Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Европа

12 декабря, 18:42

43-летний Джо Торнтон отказался сыграть за сборную Канады на Кубке Шпенглера

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

43-летний нападающий Джо Торнтон получил предложение сыграть на Кубке Шпенглера. Однако форвард отказался от приглашения выступить в составе национальной команды на турнире в Швейцарии, сообщает Sportsnet.

В минувшем сезоне НХЛ Торнтон провел 35 матчей за «Флориду» и набрал 10 (5+5) очков. Сейчас он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Кубок Шпенглера в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.

В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.

Джо Торнтон
Сборная Канады по хоккею
0
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

50-летний Ягр назвал причину, по которой вернулся на лед
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости