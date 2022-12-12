43-летний Джо Торнтон отказался сыграть за сборную Канады на Кубке Шпенглера

43-летний нападающий Джо Торнтон получил предложение сыграть на Кубке Шпенглера. Однако форвард отказался от приглашения выступить в составе национальной команды на турнире в Швейцарии, сообщает Sportsnet.

В минувшем сезоне НХЛ Торнтон провел 35 матчей за «Флориду» и набрал 10 (5+5) очков. Сейчас он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Кубок Шпенглера в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.

В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.