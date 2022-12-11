50-летний Ягр назвал причину, по которой вернулся на лед

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр провел первый матч в нынешнем сезоне, выйдя на лед в игре с «Либерецом» (3:7).

В этой встрече легендарный чешский хоккеист сделал две голевые передачи.

«Это не было запланировано. У нас на тренировке в пятницу из-за болезней было 10 игроков, в субботу — 12. Мы узнали, что «Либерец» не согласен на перенос матча, и была угроза технического поражения. Я не хотел, чтобы так получилось.

Буду ли играть в следующих матчах? Я на это не рассчитываю, не знаю. Посмотрим.

Как чувствую себя физически после матча? Просто круто», — цитирует 50-летнего Ягра iSport.cz.