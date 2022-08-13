18-летний Слафковски был признан лучшим хоккеистом Словакии в прошедшем сезоне

Топ-проспект «Монреаля», 1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски был признан лучшим хоккеистом года в Словакии, сообщает hokej.sk.

18-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за финский ТПС. В 31 матче он набрал 10 (5+5) очков.

В составе сборной Словакии он завоевал бронзу Олимпиады в Пекине. Слафковски стал лучшим снайпером турнира, забросив 7 шайб в 7 встречах.

На ЧМ-2022 в составе сборной Словакии он набрал 9 (3+6) очков в 8 матчах.