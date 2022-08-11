Михаил Анисин перешел в «Металлург» из Жлобина

Нападающий Михаил Анисин подписал контракт с «Металлургом» из города Жлобин до конца текущего сезона, сообщает сайт команды из Белорусии.

В сезоне-2021/22 Анисин играл за «Чебоксары» в ВХЛ-Б. В 12 матчах 34-летний форвард набрал 11 (5+6) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+4».

Напомним, Михаил Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо» и был лучшим снайпером того розыгрыша, забив 16 голов в плей-офф.

Всего в КХЛ провел 382 игры с учетом плей-офф и набрал 199 (106+93) очков.