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Норвежские гандболистки проиграли чемпионат мира и обвинили международную федерацию в недемократичности

Женская сборная Франции обыграла Норвегию в финале чемпионата мира по гандболу
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Гандболистки сборной Норвегии
Сборная Норвегии проиграла в финале чемпионата мира по гандболу.
Фото AFP
Потеря норвежками престижного титула сопровождается заявлениями о диктаторских методах «гандбольного фараона».

Чемпионат мира. Женщины. Финал
Франция — Норвегия — 31:28 (20:17)

Женская сборная Норвегии не сумела отстоять титул чемпионок мира по гандболу. В финале главного турнира года Нора Мерк и Ко без вариантов уступили олимпийским чемпионкам из Франции — 28:31. Причиной провала норвежские СМИ называют эпидемию гриппа среди игроков во время турнира, ошибки тренера Торира Хергейрссона, а также... недемократичный стиль руководства главы международной федерации (IHF) Мустафы Хасана. Нападки на 79-летнего египетского функционера начались еще до старта ЧМ и после неудачного для норвежек финала продолжились с новой силой.

Автократическое правление?

Норвежки уступили сборной Франции на этом чемпионате мира дважды — на втором групповом этапе (23:24) и в финале. В решающем поединке не пошла игра у Хенню Рейстад, которая слишком много сил отдала в полуфинале с хозяйками турнира датчанками (победу в том поединке норвежки вырвали в овертайме). Кроме того, весь турнир неважно себя чувствовала Стин Скогранд. Ну а главное — норвежки неважно сыграли в финале против француженок в обороне, пропустив за первый тайм целых 20 мячей. В общем, теперь команде Хергейрссона можно утешать себя только перспективой реванша у француженок на домашней Олимпиаде.

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Однако виновата в провале главных фавориток чемпионата, оказывается, не только неудачная игра и провальная тактика, но и просчеты международной федерации. Норвежцы давно пеняют Мустафе Хассану за «авторитарный стиль руководства». В качестве аргумента приводится некий рейтинг малоизвестной организации Play The Game, которая выставила IHF общую оценку 37 из 100 по таким параметрам, как прозрачность, демократия и социальная ответственность (ФИФА, для сравнения, имеет рейтинг 61). «Мустафа, похоже, не видит ни единой слабости в системе, которая сделала его правление автократическим», — прокомментировал итоговую пресс-конференцию руководителя обозреватель издания VG Лейф Вельхавен.

Одно из главных обвинений в отношении «египетского фараона» — расширение федерации, которое «размывает голоса» лидеров мирового гандбола. Норвежцы возмущены тем, что, например, Непал, где на всю страну имеется один спортзал, имеет такой же голос в IHF, как и серьезные гандбольные державы — Германия, Норвегия или Швеция. Скандинавы считают, что Хассан, который не собирается в отставку после 23 лет руководства федерацией, делает это специально для того, что удерживать свою власть за счет «стран-карликов».

Гандболистки сборной Франции
Гандболистки сборной Франции — чемпионки мира.
Фото AFP

Скучный чемпионат мира

Среди конкретных причин недовольства норвежцев — расширение числа участников чемпионата мира до 32 команд, что существенно снизило уровень турнира. Действительно, на фоне отстранения россиянок в этом году в нынешнем ЧМ принимали участие даже такие экзотические команды, как Парагвай и Гренландия. Последняя проиграла все шесть матчей с общей разницей «минус 96». Однако считать, что поединки с аутсайдерами отразились на конкурентоспособности норвежек, — это очень странный подход. Вельхавен в целом называет чемпионат мира «скучным». Но почему в этом виновата IHF?

«На турнире не хватило мастерства как норвежским игрокам, так и менеджерам, которые не должны забывать, что они работают ради спорта, а не наоборот», — отмечает обозреватель VG. Недовольство скандинавов, в общем-то, понятно — у власти в гандболе давно и прочно сидит человек, которые не участвует в европейском междусобойчике. Более того, Мустафа высказывал идею о необходимости вернуть россиян на международные старты. Если бы не позиция МОК по командным видам спорта, это уже наверняка произошло бы.

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«Я надеюсь, что текущая ситуация скоро наладится вслед за нашими усилиями построить лучшее и мирное будущее с помощью спорта. И гандбольное сообщество снова станет единым», — отмечал Мустафа в августе 2022 года в письме на имя президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева. Разумеется, получить после этого обвинения на Западе в «авторитаризме» и «недемократичности» очень легко. Особенно если это может объяснить собственный игровой провал и то, что самая звездная сборная мира вновь осталась без большого титула.

Гандбол
Сборная Норвегии по гандболу
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