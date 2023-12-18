Норвежские гандболистки проиграли чемпионат мира и обвинили международную федерацию в недемократичности

Потеря норвежками престижного титула сопровождается заявлениями о диктаторских методах «гандбольного фараона».

Чемпионат мира. Женщины. Финал

Франция — Норвегия — 31:28 (20:17)

Женская сборная Норвегии не сумела отстоять титул чемпионок мира по гандболу. В финале главного турнира года Нора Мерк и Ко без вариантов уступили олимпийским чемпионкам из Франции — 28:31. Причиной провала норвежские СМИ называют эпидемию гриппа среди игроков во время турнира, ошибки тренера Торира Хергейрссона, а также... недемократичный стиль руководства главы международной федерации (IHF) Мустафы Хасана. Нападки на 79-летнего египетского функционера начались еще до старта ЧМ и после неудачного для норвежек финала продолжились с новой силой.

Автократическое правление?

Норвежки уступили сборной Франции на этом чемпионате мира дважды — на втором групповом этапе (23:24) и в финале. В решающем поединке не пошла игра у Хенню Рейстад, которая слишком много сил отдала в полуфинале с хозяйками турнира датчанками (победу в том поединке норвежки вырвали в овертайме). Кроме того, весь турнир неважно себя чувствовала Стин Скогранд. Ну а главное — норвежки неважно сыграли в финале против француженок в обороне, пропустив за первый тайм целых 20 мячей. В общем, теперь команде Хергейрссона можно утешать себя только перспективой реванша у француженок на домашней Олимпиаде.

Однако виновата в провале главных фавориток чемпионата, оказывается, не только неудачная игра и провальная тактика, но и просчеты международной федерации. Норвежцы давно пеняют Мустафе Хассану за «авторитарный стиль руководства». В качестве аргумента приводится некий рейтинг малоизвестной организации Play The Game, которая выставила IHF общую оценку 37 из 100 по таким параметрам, как прозрачность, демократия и социальная ответственность (ФИФА, для сравнения, имеет рейтинг 61). «Мустафа, похоже, не видит ни единой слабости в системе, которая сделала его правление автократическим», — прокомментировал итоговую пресс-конференцию руководителя обозреватель издания VG Лейф Вельхавен.

Одно из главных обвинений в отношении «египетского фараона» — расширение федерации, которое «размывает голоса» лидеров мирового гандбола. Норвежцы возмущены тем, что, например, Непал, где на всю страну имеется один спортзал, имеет такой же голос в IHF, как и серьезные гандбольные державы — Германия, Норвегия или Швеция. Скандинавы считают, что Хассан, который не собирается в отставку после 23 лет руководства федерацией, делает это специально для того, что удерживать свою власть за счет «стран-карликов».

Гандболистки сборной Франции — чемпионки мира. Фото AFP

Скучный чемпионат мира

Среди конкретных причин недовольства норвежцев — расширение числа участников чемпионата мира до 32 команд, что существенно снизило уровень турнира. Действительно, на фоне отстранения россиянок в этом году в нынешнем ЧМ принимали участие даже такие экзотические команды, как Парагвай и Гренландия. Последняя проиграла все шесть матчей с общей разницей «минус 96». Однако считать, что поединки с аутсайдерами отразились на конкурентоспособности норвежек, — это очень странный подход. Вельхавен в целом называет чемпионат мира «скучным». Но почему в этом виновата IHF?

«На турнире не хватило мастерства как норвежским игрокам, так и менеджерам, которые не должны забывать, что они работают ради спорта, а не наоборот», — отмечает обозреватель VG. Недовольство скандинавов, в общем-то, понятно — у власти в гандболе давно и прочно сидит человек, которые не участвует в европейском междусобойчике. Более того, Мустафа высказывал идею о необходимости вернуть россиян на международные старты. Если бы не позиция МОК по командным видам спорта, это уже наверняка произошло бы.

«Я надеюсь, что текущая ситуация скоро наладится вслед за нашими усилиями построить лучшее и мирное будущее с помощью спорта. И гандбольное сообщество снова станет единым», — отмечал Мустафа в августе 2022 года в письме на имя президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева. Разумеется, получить после этого обвинения на Западе в «авторитаризме» и «недемократичности» очень легко. Особенно если это может объяснить собственный игровой провал и то, что самая звездная сборная мира вновь осталась без большого титула.