Сергей Шишкарев: «Готовы на компромиссы ради возвращения на мировую арену»

Интервью президента Федерации гандбола России обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.

Исключение сборных и клубов из международных турниров, выступления женской сборной на ЧМ и мужской — на Евро, первая женщина в истории во главе сборной России, китайская команда в женской суперлиге, 21-е чемпионство подряд «Чеховских медведей», великолепный камбэк Анны Вяхиревой и события в любимом моим собеседником футбольном «Спартаке» стали темами интервью обозревателя «СЭ» с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым по итогам сезона.

Был уверен, что в «Финал четырех» ЛЧ среди женщин выйдут и ЦСКА, и «Ростов-Дон»

— Позади сложнейший сезон, который начинался с пандемийных ограничений, а закончился отстранением российских клубов и сборной от международных соревнований. Каким он останется в вашей памяти?

— Сезоном недосказанности. Внутренний чемпионат получился безумно интересным, с совершенно невероятной интригой и у мужских, и у женских команд. Но что касается Лиги чемпионов у женщин, то в начале сезона у меня была большая внутренняя уверенность в том, что в «Финале четырех» в Будапеште мы увидим оба российских клуба — ЦСКА и «Ростов-Дон».

Были очень большие ожидания, и, когда все в одночасье прекратилось, появились глубочайшее расстройство, обида, чувство несправедливости. Потому что, когда принимались эти решения, они не сопровождались ни юридической базой, ни внятными объяснениями, ни аргументами. Мы все понимали, почему это происходит, не буду лукавить. Но какая-то более или менее приемлемая формула могла бы прозвучать. На этом фоне мне было крайне неприятно, как в очередной раз показали себя с самой неприличной, хамской стороны норвежцы, которые неадекватно влезли в эту историю.

— Как именно?

— Начали наносить оскорбления мне лично и моей группе компаний «Дело», причем на официальном сайте Федерации гандбола Норвегии. Казалось бы, цивилизованная страна, продвинутая, светская, правильная, а действует с точки зрения подбора компромата. И это не первая история именно с норвежцами. Так с лыжниками было. Они ведь сами долгие годы не были чисты, и когда объективная реальность стала таковой, что они начали проигрывать, то русские для них стали совершенно очевидным раздражителем. Но я уже даже перестал апеллировать по поводу этого в международные инстанции.

— А как федерации других стран повели себя в этой ситуации?

— Совершенно иначе. С большим сожалением, словами сочувствия и понимания того, что европейский гандбол очень сильно потерял от неучастия российских клубов. Да и белорусских тоже. Я бы разделил реакцию зарубежных коллег на две части. Официально — либо нейтрально, либо никак, а персонально — в переписке, в разговорах: «Ах, как жаль», «А как же спорт вне политики?». Это писали и испанцы, и французы, и хорваты, не говоря уже о наших сербских друзьях.

Евгений Трефилов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Евгений Трефилов в интервью признавался, что не верит в допуск сборной России на ОИ-2024 в Париж. На какой стадии рассмотрения находится апелляция федерации в связи с отстранением сборной и клубов? Был ли вообще смысл ее подавать?

— Лучше попытаться сделать, пусть, возможно, и не получится, чем ничего не делать. По второй профессии я юрист и считаю, что если с тобой поступают неправовыми методами, то ты обязан представлять свою юридическую позицию, даже понимая априори, что разрешение этого спора лежит в абсолютно неюридической плоскости.

Заявление Трефилова ни на чем не основано. Давайте не будем гадать. Прекрасно понимаю, что сейчас вся история развития мирового спорта завязана исключительно на большой политической заварухе, которая происходит в мире. Как она разрешится, насколько долго продлятся экономические санкции — это все влияет на сроки отсутствия российского спорта на международной арене.

Париж нужно держать в уме, готовиться надо. А как можно говорить иное? Это же спортсмены, это их жизнь. Они пашут, получают травмы. И как можно им сказать: «Не верю, что мы попадем в Париж»?! Мы будем добиваться, чтобы хотя бы в нейтральном статусе туда поехать.

Буквально несколько дней назад нам удалось побывать в Кельне, где проходил «Финал четырех» мужской Лиги чемпионов. Там мы провели переговоры с руководителями мирового и европейского гандбола по поводу участия российских команд в международных соревнованиях. Беседы с Хассаном Мустафой и Михаэлем Видерером могу назвать содержательными. В очередной раз мы услышали от них слова поддержки. Доктор Мустафа рассказал о своем выступлении на заседании МОК, где донес позицию российской стороны, которая была готова делегировать на турниры сборные и клубы без флага и гимна. Мы еще раз обратили внимание на то, что без участия российских команд уровень и женских, и мужских соревнований неизбежно падает.

Договорились с Хасаном Мустафой и Михаэлем Видерером о том, что ФГР сделает еще одно обращение по поводу возвращения российских команд в турниры под эгидой ИГФ и ЕГФ. Это особенно важно, когда до Олимпиады в Париже остается всего два года. Мы планируем добиваться допуска представителей нашей страны на международную арену во всех мировых правовых инстанциях. Ради этого ФГР готова идти на компромиссы и нести дополнительные расходы — к примеру, если потребуется проводить матчи на нейтральных площадках

— Впереди первый в истории нашего гандбола сезон без сборных. Что вы от него ждете? Как все будет устроено?

— Месяц назад мы провели прекрасный, на мой взгляд, международный турнир с участием Китая, Белоруссии, наших первой и молодежной сборных. Мне он показался достаточно интересным и с точки зрения самих игроков, и с точки зрения аудитории. Сейчас обсуждаем поездку в Китай ближе к Новому году. Возможно, будут приглашены еще какие-то азиатские сборные. Так что нельзя назвать этот год без сборных. Год без официальных турниров сборной — так правильнее. Форматы тем не менее будем находить и для сборных, и для клубов, иначе будем останавливаться в росте, терять популярность и будущих гандболистов. А этого допустить нельзя.

— Мы сейчас подвисаем в отборах на Евро и ЧМ-2023. Где для нас критическая дата с точки зрения квалификации в Париж?

— Критическая дата — сам 2024 год. Объясню почему. Если будут приняты какие-то политические решения, которые оздоровят ситуацию, то с учетом наших отношений с Международной федерацией гандбола, убежден, мы вполне можем получить wild card. Потому что последние олимпийские квалификации будут играться весной 2024-го.

Петкович изменил психологию людей, которые до него заведомо выходили проигрывать. Он никуда не уходит

— Женская сборная на ЧМ в Испании остановилась в четвертьфинале, мужчины на Евро в Словакии впервые за долгое время оказались достаточно конкурентоспособны. Насколько удовлетворены игрой национальных команд в этом сезоне?

— Начнем с ребят. Еще недавно говорили, что падать ниже уже некуда. Как в анекдоте: «Думали, что достигли дна, но снизу постучали». Очень горжусь парнями, этой сборной, тем, что она сломала и такое отношение общественности к себе, и сам внутренний менталитет команды, привыкшей в последнее время быть аутсайдером. Задача была попасть в восьмерку, мы заняли 9-е место, но по накалу борьбы, по сплоченности, внутренним взаимоотношениям это была совершенно иная команда со вполне осязаемым ростом в будущем.

Выиграли у норвежцев, могли вытащить матч с Испанией, всего один мяч проиграли Германии. Чуть-чуть фортуны не хватило, сказались ковидные ограничения, под которые попали два лидера команды. За команду впервые за долгое время было не стыдно. Несмотря на некоторые поражения, было очень приятно слышать, что наконец-то у нас не только на поле девчата феерят, но и парни показывают игру приличного уровня и проявляют высочайшую самоотдачу.

— Можно ли это назвать заслугой главного тренера сборной Велимира Петковича и нет ли опасности его ухода в текущей обстановке?

— Это заслуга и Петковича, и самих ребят, и второго тренера Валентина Бузмакова, и всего тренерского штаба. Самое главное, что Петкович изменил психологию людей, которые заведомо выходили проигрывать. Он вселил в игроков уверенность. На конкретных матчах, ситуациях, схемах игры доказал, что можем, если захотим.

Он никуда не собирается и продолжает работать со сборной. Понятно, что внутренняя мотивация несколько иная, чем у команды, которая готовится к выступлению на международном уровне. Тем не менее хоть впереди и неизвестность, но есть перспектива товарищеских матчей с китайцами, белорусами. Надеюсь, что придумаем форматы каких-то азиатских и латиноамериканских выездов по дружественным странам. Мы все равно найдем возможность возить ребят, чтобы они получили хорошую международную практику.

Велимир Петкович на тренировке сборной России. Дмитрий Христич/ ФГР

— Женщины начали сезон с серебра в Токио, но на мировое первенство в Испанию поехали с почти полностью другим составом и новым главным тренером. Почему эта необычная ситуация произошла?

— Конечно, в наш адрес раздавалось много критики, к которой мы относимся адекватно. болельщикам нужны победы и яркие эмоции здесь и сейчас. Понимаем, что уже приучили за время моего президенства, что каждый второй год у нас в кармане обязательно какая-то медаль. Золотая в Рио, серебряная на Евро, бронзовая на ЧМ, серебро на следующих Играх...

Но это был абсолютно осознанный, продуманный шаг. Смену поколений никто не отменял. Она обсуждалась и на исполкоме, и со специалистами. Помимо того, что пошли на омоложение команды, посчитали, что через два с половиной года нас ждет Париж. За этот срок молодежь может наиграться, подтянуться, тем более что на тот момент ведущие клубы играли в еврокубках. Мы прекрасно понимали, что поколение Манагаровой, Ильиной, Макеевой, Дмитриевой, Вяхиревой не только не потеряет за это время игровые кондиции, но и еще наберет. И половину команды, костяк, нужно сохранить, а другую половину — обновить.

Обновление состоялось, а еще в российском гандболе произошло другое значимое событие — впервые за всю историю нашу женскую сборную возглавила женщина. Это тоже был абсолютно осознанный шаг. Людмила Бодниева — проверенный человек как игрок: неоднократная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Словении, победительница Лиги чемпионов. Она не работала главным тренером, но сначала консультировала большое количество молодых гандболистов в Любляне, а затем — ЦСКА после того, как был уволен Ян Лесли. Прошлогоднее чемпионство команды можно полноценно разделить между Ольгой Акопян и Бодниевой. На плечи Людмилы легли очень многие тактические решения, игровые схемы, работа с конкретными гандболистками.

Плюс мы внимательно наблюдали за ней во время Олимпиады. И недооценить ее роль в серебре тоже невозможно. В штабе были мужчины плюс Акопян и Бодниева — два достаточно молодых специалиста, которые ментально были близки к игрокам, умело сглаживали сложности, которые возникали в работе штаба. Так что идея назначить ее главным тренером возникла далеко не на ровном месте.

Бодниева никогда не повысит голос, не перейдет на мат. Для нас это был вызов

— Согласилась она легко?

— Нет. Людмилу пришлось достаточно долго убеждать, она застала времена диктаторского отношения со стороны федерации и тренеров. Бодниева — человек другого поколения, другого воспитания. Никогда не повысит голос, не перейдет на мат. Может позволить себе эмоции, может выйти из себя, но это происходит настолько деликатно и справедливо по отношению к критикуемому... Для нас это был тоже внутренний вызов — а получится ли?

— Можно ли сказать, что в какой-то момент прянику Бодниевой не хватило кнута Евгения Трефилова?

— Нет, всего хватало. С ней был Томаш Главаты, огромное ему спасибо и поздравления с победой в чемпионате страны! По работе со сборной он отлично знал возможности игроков ЦСКА, и это очень помогло ему в решающих матчах внутреннего чемпионата.

Думаю, что никакого кнута не нужно было. Не помню такой атмосферы, которую знаю не со стороны, а из бесед с игроками. Это не демократия, когда все можно. Наоборот, иная, концентрированная ответственность за конечный результат, основанная не на криках и оскорблениях, а на уважении. Раз тебя уважают — значит, тебе доверяют. А раз тебе доверяют, то ты должен показать лучшее, на что способен.

Людмила Бодниева на тренировке сборной России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Поэтому выступление нашей сборной мы признали удовлетворительным, притом что задача попадания в четверку не была выполнена. По сути, не хватило опыта, немножко силенок, глубины состава. Особенно чувствительными оказались проблемы с линейными. Выпала Ксюша Макеева, которую мы еще раз поздравляем с рождением дочки. Для меня это идеальный спортсмен, а когда у идеального спортсмена появляется ребенок, она становится идеальной спортсменом-мамой.

— Все говорили о какой-то дикой формуле женского ЧМ, из-за которой в одну половину сетки попали все четыре полуфиналиста и семь из восьми четвертьфиналистов последней Олимпиады.

— Да, формула чемпионата была изменена незадолго до первенства абсолютно волюнтаристски, понятно — для чего. И проиграли мы будущим финалистам. Ни те ни другие такую постолимпийскую ротацию состава не затевали. Поэтому результат абсолютно ожидаемый и адекватный. Может быть, чуть менее крупно могли проиграть норвежкам. Но в целом команда состоялась, сплотилась, поверила в тренера. Представьте, если бы в чемпионате участвовали Макеева, Вяхирева и Дмитриева. Совсем другой результат могли показать!

Скинуть бы Трефилову десяток лет — глядишь, и Олимпиаду с китаянками выиграл бы!

— Реально ли сохранять мотивацию игроков и поддерживать интерес зрителей без еврокубков, без официальных матчей сборной?

— Глядя на то, как прошли финалы чемпионата России, отвечу «да». На моей памяти такой интриги еще не было. Мужской ЦСКА, имея задел в шесть мячей, только за счет меньшего количества голов, забитых на чужом поле (это правило отменили с нового сезона), лишился чемпионства. А то, как проходила битва «Ростов-Дона» и ЦСКА и какой аншлаг был в обоих городах, говорит о том, что ни мотивация игроков, ни мотивация зрителей не потеряны.

Уже есть договоренности о том, что в следующем сезоне в женской суперлиге сыграет китайская команда. Основные сборные Китая, женская и мужская, уже более двух месяцев готовятся в Москве. В нашей столице сейчас находится председатель Китайской гандбольной ассоциации госпожа Ван Тао.

Наверное, мы вернемся к старой формуле и не будем делить участников на две шестерки. Может быть, придумаем формат, чтобы во второй половине чемпионата повысить интерес зрителей, и сделаем больше рейтинговых матчей. Возможно, вернемся к формуле до трех побед в плей-офф. Прошедший чемпионат игрался до двух побед из-за ограничений по времени, связанных с подготовкой сборной к международным турнирам. Увеличение количества матчей и возможность спортивных каналов нас больше показывать в совокупности должны дать повышенный интерес.

Также ведем сейчас переговоры по созданию российско-белорусской лиги. Без международных матчей мы точно не останемся. Наверное, это будут не топ-соперники, но в женском гандболе у нас самих топ-команды.

— Расскажите, как возникла идея с китайцами и зачем нам это надо.

— Она возникла еще в сентябре прошлого года. В ноябре подписали соглашение, после этого состоялся масштабный визит в Россию китайской делегации. Получилось — как в воду глядели. Появился надежный, заинтересованный в развитии нашего вида спорта партнер. Для чего мы китайцам — понятно. Мы, в первую очередь в женском гандболе, — лидеры. Можем научить и подготовить китайцев к выступлениям на Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года. Цель у них одна — попадание на Олимпиаду от Азии.

У них гигантский интерес к развитию гандбола. Хассан Мустафа, президент Международной федерации гандбола, уделяет огромное внимание этому рынку. Китайские игроки — азартные ребята в хорошем смысле этого слова. Для нас это шанс расширить профессиональные возможности наших тренеров, для более слабых команд — возможность поучиться другой школе гандбола. Азиатская школа более динамична. Также нужно учитывать оздоравливающий фактор отношения к своей работе.

— В каком смысле?

— Китайцы — безумно заточенные на результат, педантичные, ответственные люди. Если они за что-то берутся, то обязательно хотят добиться наивысшего результата. Трефилова мы уже вспоминали, а интеллигентность не всем сразу заходит. Готовность работать по европейским цивилизованным лекалам есть не у всех. Китай — пример страстного отношения к своему делу, необходимости развиваться, расти.

— Трефилов и открытую тренировку проводил с китайскими девушками. По-моему, это был бы потрясающий ход — сделать его главным тренером китайской команды. Одно это вызвало бы к ней здесь большой интерес.

— Идея совершенно гениальная, но ограничение все то же. Трефилов сердце с китайцами рвать меньше не будет, но, к сожалению, его медицинские показания лучше не становятся. Когда появляется возможность выйти на площадку и провести тренировку, он отдается полностью — и другие болячки появляются. Скинуть бы ему десяток лет, тогда бы идея сработала! Глядишь, еще бы и Олимпиаду с Китаем выиграл!

Евгений Трефилов на тренировке китайской команды. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Команду из Китая будут показывать по китайскому телевидению? Может, вообще за счет этого телерынок нашего гандбола изрядно увеличить?

— Обязательно! То, что делает Ван Тао и какие отзывы она и ее команда получают от Министерства спорта Китая, превзошло все ожидания. Мы на днях с ней проводили переговоры, она сказала, что на нее хотят еще и баскетбол, и волейбол повесить. Конечно, мы будем рассматривать маркетинговую телевизионную составляющую, хотим выйти на китайский рынок телевизионного продакшена. Это даст новые материальные возможности для нашей суперлиги и кратно увеличит интерес к российскому чемпионату с китайской стороны.

— Каков будет статус китайской команды в суперлиге? Будет ли она полноценным участником турнира или выступит вне конкурса? Будут ли результаты с ней считаться для остальных команд?

— Это будет абсолютно полноценный статус. Мы сейчас получаем разрешение на работу для китайских спортсменов как для специалистов высокого уровня. Все матчи будут проходить в рамках формата чемпионата. Думаю, что к середине чемпионата у китайцев и опыта больше появится, и амбиции разыграются.

— Как китайская команда будет называться и кто ее будет финансировать?

— Все финансирование, включая питание, проживание, тренировочный процесс, будет осуществляться за счет китайской стороны. Кроме того, российские тренеры будут получать дополнительный бонус от них. Названия пока нет, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Время есть, до начала подготовки к сезону еще полтора месяца. Наверное, должно быть что-то и ласкающее китайский слух, и не режущее русский.

— Историю хоккейного «Куньлуня» нельзя назвать успешной. И в таблице внизу, и интереса нет, даже когда в Китае играли. Как избежать подобных минусов в гандболе?

— Хоккей — более избалованный вид спорта, слабое выступление не привлекало болельщиков на трибуны. Уверен, что у нас все будет иначе. Экзотика и то, что китайская команда вполне сможет играть на уровне второй шестерки нынешнего чемпионата, будет привлекать дополнительное внимание и зрительский интерес. Матчей с пустыми трибунами мы точно не увидим.

— Могут ли в этой команде играть российские спортсмены или она будет чисто китайской?

— Основа будет китайская. Но почему трансферная политика должна ограничивать их в привлечении российских спортсменов? Так что на определенном этапе это возможно.

Без Вяхиревой «Ростов-Дону» было бы гораздо сложнее

— В нашем мужском гандболе «Чеховские медведи» выиграли золото 21-й раз подряд. Есть ли в таком доминировании хоть какие-то плюсы? Ведь такие вещи убивают интерес к лиге.

— Плюсы я вижу в том, что в «Чеховских медведях» стабильно и последовательно работает величайший специалист нашего времени Владимир Максимов. Не преклоняться перед этим достижением не могу, но с точки зрения развития гандбола это не самый лучший вариант. В то же время большего ждем от других клубов. К примеру, ставропольский «Виктор» сумел выиграть Кубок России, и это сразу всколыхнуло интерес к гандболу в регионе.

— У женщин золото вернул себе «Ростов-Дон». Как вы считаете, произошло бы это, если бы суперзвезда ростовчанок Анна Вяхирева полностью пропустила этот сезон?

— Безусловно, нет! Аня забила 21 гол в двух матчах финала, сделала оба результата и сыграла феноменально. Она показала запредельный уровень. Без Вяхиревой ростовской команде было бы гораздо сложнее.

— После чемпионата мира вы говорили: «Надеюсь, Вяхирева начинает скучать по гандболу». Ее тоска по гандболу превзошла все возможные ожидания?

— Да. Она вернулась светлым, добрым человеком с горящими глазами, которого радует все — тренировки, игры, общение с девчонками, попадание в сборную. Не знаю, с кем она во время отсутствия работала, с высшими силами, психологами или сама с собой, но ей эта пауза точно пошла на пользу. Она вернулась не только соскучившаяся, но безумно желающая играть в гандбол и доказывающая, что она лучшая на планете.

Анна Вяхирева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какова сейчас кадровая ситуация с легионерами? Увеличились ли их материальные требования в связи с последними событиями? Есть ли те, кто отказался от контактов с нашими клубами по политическим причинам?

— Ситуация с легионерами достаточно проста. Практически все они уехали. Насколько я знаю, из тех, кто заигран в женском ЦСКА, остается только Сара Ристовска. Материальные требования мы рассматривать с точки зрения увеличения не можем, потому что бюджеты сокращаются. Я как основной спонсор федерации и нескольких клубов тоже не в состоянии увеличивать бюджеты. Скорее всего, случится отток игроков, которому мы специально мешать не будем, в том числе и в плане отъезда наших ведущих гандболистов и гандболисток.

— Может ли случиться запрет в зарубежных лигах на выступление россиян? Будет ли оказана помощь нашим игрокам в трудоустройстве, если они захотят вернуться в Россию?

— На данный момент никаких запретов нет. Мало того, продлеваются контракты с игроками, выступающими в Румынии, Турции и других странах. Никаких предпосылок к запретам нет. Единственное, переживаю за возможные провокации, которые могут происходить с игроками в наиболее агрессивно настроенных странах. Но мы будем стоять на страже интересов наших игроков.

— Какая ситуация с экипировкой из-за ухода с рынка ведущих компаний?

— Мы продолжаем активно сотрудничать с Joma. Экипировка — не суперэксклюзивное оборудование, которое в рамках импортозамещения необходимо нашей промышленности. С учетом логистических возможностей и партнерских отношений, которые, как правило, завязаны не только с производителями формы, но и с федерациями, которые рекомендовали нам это сотрудничество, думаю, что все вопросы решим.

«Спартак» — народная команда, и меня очень волнует то, что с ней происходит

— В вашем любимом футбольном «Спартаке» и вокруг него все, как обычно, бурлит. Приход вместо победителя Кубка России Ваноли 33-летнего испанца Абаскаля, скандал вокруг Суперкубка. Как вы все это воспринимаете?

— Абсолютно солидарен с идеей, что Суперкубок уместно было бы проводить на нейтральном поле или заранее объявить о месте проведения, чтобы избежать кривотолков. Это вполне можно было сделать. Стадионов хороших в стране много построили. На юге России отличная инфраструктура, огромное количество отдыхающих, можно было, например, в Сочи сыграть. Поэтому здесь определенная дискриминация существует.

Судьба «Спартака» меня крайне волнует. Бесконечная смена тренеров, менеджеров. Не хочу лезть во внутреннюю кухню, но понятно, что многое зависит от руководства. Это все-таки народная команда, в этом году ей 100 лет. Кстати, достойного празднования, достойного внимания к заслугам великих спартаковцев мы так и не получили.

Назначение Абаскаля — более чем странное, на мой взгляд. Как Аршавин сказал в эфире: «Что тут комментировать? Я его даже не знаю»! То же самое могу сказать и я.

Мне кажется, что «Спартак» заслуживает другой участи. Прежде всего — солидного, серьезного отношения, трепетного и бережного отношения как к национальному достоянию. «Спартак» — это гордость, это история советского и российского футбола. Это величайшие достижения, это всенародные любимцы. Федор Черенков, Игорь Нетто, Никита Симонян и другие.

Душа моя болит, везде у меня майки развешаны, значки, фигурки Федора Черенкова, ваша книга о нем из серии «Жизнь замечательных людей». Меня очень волнует то, что происходит в клубе. Самое печальное, на чем я себя ловлю, что мне порой неинтересно включать телевизор и смотреть «Спартак». Это самое тяжелое чувство. Как будто вы любили какого-то писателя или фильм тысячу раз пересматривали, он вас вдохновлял, поднимал на серьезные дела, мотивировал... А получается так: «Спартак» играет. Поедешь?" - «Да нет, не поеду».