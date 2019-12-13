В матче за третье место женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией

Сборная Испании по гандболу обыграла Норвегию во втором полуфинальном матче чемпионата мира — 28:22 (13:13). Ранее в другом полуфинале турнира сборная России уступила Голландии со счетом 32:33 (16:16).

Теперь россиянки сыграют с норвежками в матче за третье место. Встреча состоится в воскресенье 13 декабря.

Чемпионат мира. Женщины

1/2 финала

Норвегия — Испания — 22:28 (13:13)