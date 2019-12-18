Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев в беседе с первым заместителем главного редактора «СЭ» Дмитрием Симоновым подвел итоги завершившегося в Японии чемпионата мира и рассказал о причинах поражения в полуфинале от сборной Голландии.

— С учетом того, что у нас первая медаль чемпионатов мира за десять лет, это достижение, — отметил Шишкарев. — Если же говорить про спортивный результат, я бы оценил его удовлетворительно, и ни в коем случае не поставил бы за турнир «пятерку». У нас была очень удачная жеребьевка и возможность правильно вкатиться в турнир. Но в полуфинале мы потерпели досадное поражение, которое не спишешь ни на судейство, ни на то, что мы были плохо готовы. Были допущены конкретные ошибки, не позволившие нам пробиться в финал.

— В чем они состояли?

— Единственный голландский игрок, выступающий в «Ростов-Доне» сумел обыграть весь ростовский костяк сборной. Лоис Аббинг, которая не получает много игрового времени в «Ростов-Доне», сумела доказать свою состоятельность и своим одноклубницам, и своему клубному тренеру. Я считаю это тактическим тренерским поражением. Потому что был ограничен состав, а следующий матч доказал, что выход на площадку Михайличенко и Малашенко улучшает возможности игры на задней линии. Еще один фактор — усталость тех игроков, которые отыграли большую часть турнира. Нужно было ротировать состав, а сетка позволяла нам наиграть абсолютно всех гандболисток.