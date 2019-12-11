Россия сыграет с Голландией в полуфинале женского ЧМ

На женском чемпионате мира по гандболу завершился групповой этап. По его итогам сборная России вышла в полуфинал, где сыграет с командой Голландии. Во втором полуфинале сыграют команды Норвегии и Испании.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Второй групповой турнир. Группа I

Сербия — Дания — 26:26

Норвегия — Германия — 32:29

Второй групповой турнир. Группа II

Черногория — Швеция — 26:23

Румыния — Япония — 20:37