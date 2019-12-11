Россия сыграет с Голландией в полуфинале женского ЧМ
16:02
На женском чемпионате мира по гандболу завершился групповой этап. По его итогам сборная России вышла в полуфинал, где сыграет с командой Голландии. Во втором полуфинале сыграют команды Норвегии и Испании.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Второй групповой турнир. Группа I
Сербия — Дания — 26:26
Норвегия — Германия — 32:29
Второй групповой турнир. Группа II
Черногория — Швеция — 26:23
Румыния — Япония — 20:37
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