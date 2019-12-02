Россия одержала вторую победу на чемпионате мира по гандболу, обыграв Аргентину

Ранее россиянки обыграли команду Китая со счетом 26:11. В следующем матче российская команда 3 декабря сыграет против ДР Конго.

Женская сборная России по гандболу обыграла Аргентину в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 35:22.

Сборная России с четырьмя очками возглавляет группу D. Их соперниками по группе также являются команды Японии, Швеции, ДР Конго и Аргентины.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Ангола — Голландия — 28:35 (12:17)

Первый групповой турнир. Группа D

Аргентина — Россия — 22:35 (12:17)