Россия одержала вторую победу на чемпионате мира по гандболу, обыграв Аргентину
10:53
Женская сборная России по гандболу обыграла Аргентину в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 35:22.
Ранее россиянки обыграли команду Китая со счетом 26:11. В следующем матче российская команда 3 декабря сыграет против ДР Конго.
Сборная России с четырьмя очками возглавляет группу D. Их соперниками по группе также являются команды Японии, Швеции, ДР Конго и Аргентины.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Ангола — Голландия — 28:35 (12:17)
Первый групповой турнир. Группа D
Аргентина — Россия — 22:35 (12:17)
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