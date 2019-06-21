Стали известны соперники женской сборной России на чемпионате мира

В Токио состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира-2019 по гандболу среди женских команд.
По итогам жеребьевки сборная России попала в группу D. Соперниками россиянок стали команды Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Остальные итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа А: Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Ангола, Куба;
Группа B: Франция, Дания, Германия, Южная Корея, Бразилия, Австралия;
Группа С: Румыния, Венгрия, Черногория, Испания, Сенегал, Казахстан;
Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в японском Кумамото.
Дополнительная информация
https://rushandball.ru/publications/25052/sbornaya-rossii-uznala-sopernikov-na-chempionate-mira
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