Стали известны соперники женской сборной России на чемпионате мира

В Токио состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира-2019 по гандболу среди женских команд.

По итогам жеребьевки сборная России​ попала в группу D. Соперниками россиянок стали команды Аргентины, Китая, Конго, Швеции и Японии, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Остальные итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Ангола, Куба;

Группа B: Франция, Дания, Германия, Южная Корея, Бразилия, Австралия;

Группа С: Румыния, Венгрия, Черногория, Испания, Сенегал, Казахстан;

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в японском Кумамото.