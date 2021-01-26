Сергей Шишкарев: «Сборная обязательно покажет себя на следующих соревнованиях»

Мужская сборная России вернулась в Москву с чемпионата мира, выступление на котором вселило в болельщиков надежды.

После заключительных матчей второго группового этапа, сыгранных в понедельник вечером, определилось место российской сборной по итогам еще не завершенного турнира — команда под управлением Велимира Петковича стала 14-й. Ниже, например, Словении, обыгранной нами на предварительной стадии, но выше таких команд, как Хорватия или Белоруссия.

Добро пожаловать в Москву

Кстати, в статистические справочники этот результат войдет как выступление не сборной России, а команды Федерации гандбола России — этот чемпионат мира был первым после декабрьского решения CAS и наложенных на страну санкций. Да, до четвертьфинала добраться не удалось — последний подобный случай был еще в 2007-м. Но в отличие от чемпионата Европы годичной давности, на этот раз от выступления сборной не осталось чувства безысходности. Три победы в шести матчах — неплохой результат для команды, «посеянной» из последней, четвертой корзины.

Гандболисты летели домой ночным рейсом из Каира, но при этом уже в начале восьмого утра в аэропорту их ждал руководитель национальной федерации Сергей Шишкарев. Прибыть на встречу ему не помешала даже травма — первый человек российского гандбола пусть и на костылях, но появился в зале прилетов в Шереметьеве загодя.

— Добро пожаловать в Москву, где у нас есть и флаг, и гимн, — приветствовал команду Шишкарев. — После матча со Швецией я сказал в прессе, что на площадке в этот вечер не было сборной. Но я уверен, что на самом деле она есть и что коллектив, который у нас сложился, готовый в каждом матче с горящими глазами выкладываться за свою страну, обязательно покажет себя на следующих соревнованиях. Вы выступили неплохо. Сейчас звучит критик, местами оправданная, но порой ее причиной являются завышенные ожидания. Хотя это не прошлогодний чемпионат Европы и три позорных поражения. Возможно, не хватило «физики», сыгранности, но стыдиться команде нечего.

Кроме того, Шишкарев выразил свою поддержку Петковичу. По словам главы федерации, это «профессиональный человек, который болеет гандболом, сильный, не подлый, который всегда смотрит в глаза и говорит, что думает».

Ответное слово взял капитан команды Даниил Шишкарев. И рассказал, что игроки еще сами не поняли, что пошло не так в решающей игре против Швеции.

— Мы показали, что можем играть в гандбол, еще на первом групповом этапе, — отметил Шишкарев. — В целом для молодой команды турнир хороший, были неплохие матчи. К сожалению, одна плохая игра все перечеркнула. Что же, есть куда расти, к чему стремиться.

Паранормальные явления ни при чем

Сразу после поражения от Швеции Шишкарев заявил, что на команду воздействуют некие «потусторонние силы». Конечно, журналисты призвали руководителя к ответу, и тот уходить в сторону не стал.

— Я еще расскажу об этом на исполкоме федерации, как и главный тренер, — пообещал Шишкарев. — Понятно, что речь не о каком-то волшебстве или мистике — дело в конкретных людях, пытающихся вмешиваться в работу сборной и напрямую дающих указания игрокам. Подобное поведение путает карты главному тренеру, ломает команду. Это унижение профессии, мы такого не допустим. И если раньше у нас были только подозрения, то теперь конкретные факты. У игроков «раздвоение личности»: с одной стороны — тренер сборной, сильный специалист, которому они верят, а с другой — какие-то клубные обязательства. Какие они могут быть в сборной? Приехал сюда — играешь за страну, а не за клуб или город.

Впрочем, сам Петкович заострять внимание на этих таинственных силах не стал. Зато похвалил игроков и сказал, что у достигнутого результата плюсов больше, чем минусов.

— После матча со Швецией, конечно, я был расстроен и зол из-за нашей невыразительной игр, — отметил тренер сборной. — Но потом проанализировал все в целом и могу сказать, что этим чемпионатом мира я больше доволен, чем недоволен. Все знают, с какими сложностями мы столкнулись, каким составом поехали. И у нас было не так много времени на подготовку.

— Как поменялась сборная с того момента, как вы ее приняли?

— Мы имели не так много времени на построение тактики, и я сконцентрировался на эмоциональной составляющей. Было очень много разговоров с каждым игроком, и мне очень понравилось, как они менялись в процессе. Поначалу не каждый мог открыться, но по ходу турнира ребята все больше проявляли себя. Этими изменениями я очень доволен. У нас хороший контакт.

Теперь Шишкарев ждет от Петковича системной работы по подготовке резерва — как игроков, так и тренеров. Босниец с немецким паспортом и огромным опытом также должен поучаствовать в создании вертикали национальных команд — от юношей до взрослых. К чему это приведет, увидим в ближайшие пару лет.