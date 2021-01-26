«С чего взяли, что мы должны были обыграть Швецию?» Тренер гандболистов отвечает критикам после ЧМ

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Велимира Петковича.

На чемпионате мира по гандболу в Египте начинается плей-офф с участием восьми команд, но сборная России (вернее, команда Федерации гандбола России) уже прилетела домой. Наши завершили выступления на 14-м месте, но при этом сохраняли шансы на 1/4 финала до последнего матча со Швецией. Но он завершился разгромом — 20:34. В эмоциональном разговоре с «СЭ» итоги оценил 64-летний тренер сборной Велимир Петкович, возглавивший ее полгода назад.

Не хватило «физики». В России не играют шесть матчей за десять дней

— Господин Петкович, у нас, как и у вас, говорят «добрый день». Для вас он добрый? Вы довольны тем, как прошел чемпионат мира для сборной России?

— Рано еще для таких оценок. Но вы хорошо сформулировали: день точно не добрый. Я ни минуты не спал ночью. Многие говорили: «Иди поспи», — но я не смог. Привычка: когда глубоко погружаешься, сна ни в одном глазу. Потом, когда утром наливаешь кофе, говоришь себе: не все черно. За исключением последней игры я доволен выступлением своих игроков. Мы сюда приехали как гости благодаря wild card, и все нас воспринимали как абсолютных аутсайдеров. Приехали без флага, гимна. На нас было печально смотреть по сравнению с другими командами — вообще непонятно, кто мы, что мы.

— Это влияло?

— Нет, мы решили это своими методами. При нас, на нас всегда была символика. Не хватило «физики». Два-три матча мы сыграли на очень высоком уровне. Белоруссия для всех была однозначный фаворит, у них восемь-девять игроков выступают в Лиге чемпионов, а это немалая разница по сравнению с российской Суперлигой — Париматч. Но наши ребята блестяще играли и в обороне, и в атаке и поставили соперника на грань поражения.

Потом была игра со Словенией, которая входит в четверку лучших команд мира. Там люди из лучших клубов Европы: «Веспрема», «Фленсбурга», «Киля», «Барселоны». Но мои игроки превзошли себя и все ожидания болельщиков. То, что мы показали против словенцев, — ориентир, как в принципе может и должна играть сборная России.

— Но что поменялось потом? В матче со Швецией мы не показали тот же уровень игры, что со Словенией.

— Безусловно. Но ничего не поменялось ни в подготовке, ни в желании игроков. Я не могу высказать им ни одной претензии. Они хотели победить. Но любой, кто смотрит гандбол, кто хочет быть объективным, понимает, что это была шестая игра за десять дней. Все мои игроки за редким исключением — из чемпионата России. Это почти нереально. Я удивлен, что никто не травмировался. Но когда нет физических кондиций, и голова не слушает, и руки с ногами уже не т. е.

Второй момент. Все шведы играют либо в Бундеслиге, либо у себя, где практикуется быстрый скандинавский гандбол. 60 минут идет гонка. Пятая-шестая скорость. А мои игроки — как выжатые лимоны.

Велимир Петкович (справа). Фото Дмитрий Христич / ФГР

Я бы не критиковал игроков

— У вас есть вопросы к игрокам? Потому что и президент ФГР Сергей Шишкарев сказал, что не все игроки показали себя «мужиками» в матче со Швецией, да и вы в тайм-аутах кричали — где борьба, как проигрываем?

— Понятно, что я как тренер должен был пробудить их, изыскать резервы, хотя бы маленький атом силы. Потому что видел, что они не могут выполнить задуманное, хотя ребята прекрасные, они поняли и приняли мою систему, мой стиль работы. Может, нам не хватало тогда пары сэйвов вратаря и двух быстрых ответных атак с голом, чтобы переломить игру. Да, это не помогло, и произошло то, что произошло. И бросило тень на прекрасное выступление команды на турнире. Я бы не критиковал игроков, не стоит. Когда мы туда летели, я сказал им: «Неважно, как в итоге получится. Но я вам гарантирую, что у нас будут успехи, потому что вижу, как вы работаете, эмоционально реагируете».

— То есть Швеция просто сильнее России в гандболе? У них же нескольких основных игроков не было.

— Слушайте, ну вы когда-нибудь слышали, чтобы я говорил: «У меня нет игроков»? Люди, которые приехали, защищают честь России. Кого у них не было? У нас девять игроков по сути вытащили этот чемпионат! Не было Атьмана, Шкуринского, Санталова! Это могло бы изменить качество нашей игры? Помогло бы в моменты, когда остальные устали? Это игроки, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы и могут гоняться со шведами, потому что бегают на таких же скоростях в еврокубках.

— С ними мы бы попали в плей-офф?

— Этого никто не может сказать. Но, видите, Словения поехала домой. Сейчас в гандболе семь-восемь команд высокого уровня, и все могут взять золото. На основе чего мы вообще говорим, что должны были попасть в плей-офф, почему мы его ожидали?

— После победы над Словенией наверняка многие поверили.

— Согласен, та игра посеяла в людях нереальные ожидания, и от этого еще сильнее разочарование. Но сыграть два-три таких матча подряд может только суперсильная команда, у которой 16 опытных игроков. У нас таких нет. Когда я выпускаю кого-то на место Косоротова, понятно, что уровень на площадке не будет таким же. С чего мы взяли, что должны обыгрывать Швецию? Это сильная сборная, у них сильный чемпионат. Когда у нас будет такой же набор игроков в западных клубах и лига топ-уровня, тогда мы сможем говорить о величии нашего гандбола. Нам надо продолжать этот путь, расширять базу подготовки, надо думать, как готовить молодых игроков. Как готовить сборников в клубах.

— Может, и клубов разных побольше? То, что в чемпионате России доминирует одна команда, не проблема?

— Во многих странах такая же ситуация была или существует сейчас. Но, конечно, нужно развивать базы в разных городах, чтобы в местные клубы приходили новые игроки. Я пока не вижу эти базы. Во многих больших и малых русских городах есть гандбольные традиции, надо их восстанавливать. Я пришел сюда не на полгода, чтобы быстро вернуть результат. Процесс немного другой. Я думаю, что уже вижу перемены. Кто хочет — видит их, кто не хочет — может критиковать дальше. Всегда будут такие люди. Это меня не удивляет. Меня удивляет, что никто из них не набрал мой номер и не рассказал мне о своих мыслях.

Велимир Петкович. Фото Дмитрий Христич / ФГР

Я остаюсь в России. Игроки меня понимают

— В вашу работу пытались вмешиваться? Президент ФГР Сергей Шишкарев говорил, что были такие попытки.

— Слушайте, он точно лучше знает. Я таких попыток не заметил. Это было бы катастрофически. Но, конечно, я не наивный, и хотелось бы понять какие-то подробности после возвращения. И если это подтвердится, то буду реагировать. Я точно не тот человек, который в данной ситуации будет шутить.

— Сейчас мы говорим на сербском, с игроками вы тоже общались на этом языке. Не было проблем с коммуникацией?

— Что бы я ни говорил, всегда есть два-три игрока, которые знают сербский, и два-три знающих немецкий. На тренировках легче, я знаю гандбольную лексику на русском и могу показать, а на собраниях всегда переводят, и я всегда спрашиваю в конце, есть ли вопросы. Никто на это не жаловался, но, когда приходят поражения, вытаскивают всё, это понятно.

— Времени вообще хватило на подготовку? Это можно считать причиной такого результата?

— Вы снова задаете вопрос о «таком результате», но это прекрасный результат! Если у игроков из российского чемпионата нет сил, то невозможно их восстановить за два дня тренировок, даже за пятнадцать. Но я не жалуюсь! Таковы правила, это мужской гандбол. На чемпионатах мира у тебя один день игра, один день пауза. И это не баскетбол, где почти нет контакта и вы не тратите силы в этой толкучке. Говорят: «Меньше бегайте». Как мы можем меньше бегать? Тогда мы всем сборным на этом чемпионате мира проиграли бы!

— Кто вам особенно понравился на этом чемпионате?

— Косоротов. Я за ним давно слежу, уже два года. Он прекрасно себя показал на своей позиции. Кудинов — пять лет не был в сборной, но я его позвал, и он сыграл хорошую роль там, где обычно не играет. Для Житникова было тяжелое первенство, после травмы Шкуринского он остался один на острие, но в обороне отыграл на максимуме.

— Вы собираетесь оставаться?

— Я вижу прогресс в работе со сборной, и поражение от Швеции не может ставить под вопрос мое желание работать с Россией. За мной следуют игроки и помощники, а на все остальное повлиять я не могу. Я остаюсь в России.