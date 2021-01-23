Словения и Швеция сыграли вничью на ЧМ по гандболу в группе России
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Сборные Словении и Швеции сыграли вничью в матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу — 28:28. Команды играют в одной группе с Россией, которая сегодня победила Македонию (32:20). Также в этой группе Египет победил Белоруссию 35:26.
Сборная России занимает в группе третье место. Для выхода в четвертьфинал ей необходимо в заключительном туре побеждать шведов.
Чемпионат мира
Мужчины
Второй групповой турнир
Группа III
Швейцария — Португалия — 29:33
Исландия — Франция — 26:28
Норвегия — Алжир — 36:23
Группа IV
Египет — Белоруссия — 35:26
Словения — Швеция — 28:28
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