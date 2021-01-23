Словения и Швеция сыграли вничью на ЧМ по гандболу в группе России

Сборные Словении и Швеции сыграли вничью в матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу — 28:28. Команды играют в одной группе с Россией, которая сегодня победила Македонию (32:20). Также в этой группе Египет победил Белоруссию 35:26.

Сборная России занимает в группе третье место. Для выхода в четвертьфинал ей необходимо в заключительном туре побеждать шведов.

Чемпионат мира

Мужчины

Второй групповой турнир

Группа III

Швейцария — Португалия — 29:33

Исландия — Франция — 26:28

Норвегия — Алжир — 36:23

Группа IV

Египет — Белоруссия — 35:26

Словения — Швеция — 28:28