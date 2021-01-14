Максимов предсказал сборной России по гандболу 2-3 место в группе ЧМ

Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов в беседе с «СЭ» поделился впечатлением от ничьей с Белоруссией в рамках чемпионата мира-2021.

— Считаю, что наша команда смотрелась достойно, особенно в нападении. Очень удачно играли Киселев и Косорото. Они показали, что они могут в нужный момент и забросить, и отдать передачу. В защите мы сыграли не очень успешно, Артем Кулак сегодня забросил много лишних мячей, нужно было его сдерживать. Сейчас борьба будет между тремя командами: Россией, Словенией и Белоруссией. Причем, думаю, что словенцы займут первое место, а мы с белорусами — второе и третье. Корея же поедет домой.

Букмекеры недооценили нас по одной простой причине — на последнем чемпионате Европе у нас была крайне неубедительная игра. Сейчас же чувствуется, что играла и боролась именно команда. Были ошибки, но было видно, что игроки стараются. Команда смотрится иначе. Плюс травмы двух ключевых игроков — Шкуринского и Атьмана. Так что котировки букмекеров были обоснованы.

— Влияет ли на результаты команды вступление без флага и гимна?

— Я был тренером той команды, которая в 92-м году выиграла золотые олимпийские медали без флага и гимна. Если нам удастся выиграть чемпионат гимна, то потом флаги и гимны будут развеваться по всей стране.

(Владимир Пушкарев)