Главный тренер сборной России Петкович поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей
12:41
Главный тренер сборной России Велимир Петкович поделился ожиданиями от матча 3-го тура предварительного турнира чемпионата мира по гандболу против Южной Кореи.
«Против Словении мы выдали шикарную игру на протяжении 60 минут. Сейчас команда находится на пределе возможностей. Мы понимаем, что с корейцами нас ждет непростая игра. Сейчас главный вопрос, сможем ли мы быстро восстановиться и еще раз сыграть максимально уверенно у чужих и у своих ворот», — цитирует Петковича официальный сайт Международной федерации гандбола.
Матч Россия — Южная Корея состоится сегодня, начало — в 17.30 (мск). После двух туров россияне вместе с белорусами лидируют в группе Н, набрав по три очка. У Кореи — ноль.
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