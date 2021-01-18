Главный тренер сборной России Петкович поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей

Главный тренер сборной России Велимир Петкович поделился ожиданиями от матча 3-го тура предварительного турнира чемпионата мира по гандболу против Южной Кореи.

«Против Словении мы выдали шикарную игру на протяжении 60 минут. Сейчас команда находится на пределе возможностей. Мы понимаем, что с корейцами нас ждет непростая игра. Сейчас главный вопрос, сможем ли мы быстро восстановиться и еще раз сыграть максимально уверенно у чужих и у своих ворот», — цитирует Петковича официальный сайт Международной федерации гандбола.

Матч Россия — Южная Корея состоится сегодня, начало — в 17.30 (мск). После двух туров россияне вместе с белорусами лидируют в группе Н, набрав по три очка. У Кореи — ноль.