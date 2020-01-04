Россия уступила Португалии в товарищеском матче перед чемпионатом Европы

Мужская сборная России по гандболу в товарищеском матче проиграла команде Португалии (25:27). Матч проходил в рамках турнира памяти Доминго Барсенаса.

В составе российской команды самым результативным стал Тимур Дибиров — шесть голов. Ранее россияне обыграли сборную Польши — 30:25. В последнем матче турнира им предстоит сыграть с Испанией.

Мужской чемпионат Европы пройдет с с 9 по 26 января в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции. Сборная России сыграет в группе Е с командами Дании, Венгрии и Исландии.

Турнир памяти Доминго Барсенаса

Мужчины

Россия — Португалия — 25:27 (11:13)