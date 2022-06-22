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Сегодня, 21:10

Президент Федерации гандбола России рассказал о влиянии на сборную главного тренера Петковича

Читать «СЭ» в
Главный тренер Велимир Петкович.
Фото Дмитрий Христич/ ФГР

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о влиянии на сборную главного тренера Велимира Петковича.

В групповом турнире Евро-2022 сборная России одержала три победы, обыграв Норвегию, Словакию и Литву.

— Можно ли это назвать заслугой главного тренера сборной Велимира Петковича и нет ли опасности его ухода в текущей обстановке?

— Это заслуга и Петковича, и самих ребят, и второго тренера Валентина Бузмакова, и всего тренерского штаба. Самое главное, что Петкович изменил психологию людей, которые заведомо выходили проигрывать. Он вселил в игроков уверенность. На конкретных матчах, ситуациях, схемах игры доказал, что можем, если захотим.

Он никуда не собирается и продолжает работать со сборной. Понятно, что внутренняя мотивация несколько иная, чем у команды, которая готовится к выступлению на международном уровне. Тем не менее хоть впереди и неизвестность, но есть перспектива товарищеских матчей с китайцами, белорусами. Надеюсь, что придумаем форматы каких-то азиатских и латиноамериканских выездов по дружественным странам. Мы все равно найдем возможность возить ребят, чтобы они получили хорошую международную практику.

По итогам Евро-2022 Россия заняла 9-е место.

Полное интервью президента Федерации гандбола России — здесь

Сборная России по гандболу
Сергей Шишкарев
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