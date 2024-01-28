Сборная Франции победила Данию и выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции обыграла Данию в финале чемпионата Европы по гандболу среди мужчин — 33:31 ОТ.
Французы в четвертый раз в истории выиграли первенство Европы. В последний раз Франция выигрывала ЧЕ в 2014 году.
В матче за третье место сборная Швеции обыграла Германию — 34:31.
Чемпионат Европы по гандболу проходил в Германии с 10 по 28 января.
Чемпионат Европы. Мужчины
Финал
Франция — Дания — 33:31 (14:14, 13:13) ОТ
Матч за 3-е место
Швеция — Германия — 34:31 (18:12)
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