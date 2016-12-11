Евгений Трефилов: "Девочки мыслями еще на Олимпиаде"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после победы в матче чемпионата Европы над Чехией (26:24) критично отозвался об игре своих подопечных, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Вы могли наглядно посмотреть, что такое безобразное отношение к работе, – выдохнул Трефилов. – Девочки мыслями еще на Олимпиаде. Вчера нам вручили медаль участников чемпионата Европы. Считаю, это именно та медаль, которую мы сейчас заслуживаем. Боюсь, выдать большего мы здесь уже не сможет. Посмотрите, как бегут крайние и линейный. И куда. Они ведь на последнем издыхании. К сожалению, таков уровень готовности нашей команды к этому турниру. Причем с себя я ответственности не снимаю. Проигрывает всегда именно тренер.

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