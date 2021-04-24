Гольф
Новости
Гольф
Новости   //    Гольф

Тайгер Вудс опубликовал первое фото после аварии

03:34

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс опубликовал новую фотографию в Instagram. Спортсмен в феврале попал в аварию в Лос-Анджелесе. Чтобы вызволить Вудса, спасателям пришлось резать автомобиль специнструментом.

«Мой курс идет быстрее, чем я. Но приятно иметь верного партнера по реабилитации, лучшего друга человека», — написал Вудс.

Публикация от Tiger Woods (@tigerwoods)

Вудс получил серьезные травмы правой ноги: оскольчатые открытые переломы, повреждения костей стопы и голеностопа. В районе большеберцовой кости ему был установлен металлический стержень.

Тайгер Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма Снида) и 40 турниров Европейского тура.

Читайте также

Глава УЕФА пригрозил «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» исключением из Лиги чемпионов
Умер единственный выживший после ДТП в Новочеркасске
МИД посоветовал дипломатам Эстонии, Литвы и Латвии готовиться к высылке
Стреляли и били палками: массовая драка произошла на стройке в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд