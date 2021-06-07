Международный любительский гольф-турнир MercedesTrophy 2021 впервые пройдет в России с 14 по 18 июля в Agalarov Golf & Country Club. Турнир состоит из трех отборочных раундов и финала, по результатам которого победители отправятся в Штутгарт для участия в игре MercedesTrophy World Final в октябре 2021 года.

MercedesTrophy — важное ежегодное глобальное событие в мире гольфа. Это международный трехступенчатый турнир с более чем 30-летней историей. Теперь он приходит и нашу страну. Цель всех гольфистов — попадание на MercedesTrophy World Final в немецком Штутгарте — в городе, где находится штаб-квартира Mercedes-Benz, и самом сердце автомобилестроения. Участников и других гостей мероприятия ждет пятидневная программа, посвященная бренду Mercedes-Benz и гольфу на родине автомобиля.

Участие в MercedesTrophy дает спортсменам высококлассный опыт игры в гольф на международном соревновании. Раунды российского отбора, напомним, пройдут в гольф-клубе Agalarov Golf & Country Club. Регистрация участников будет открыта 14 июня.

— Mercedes-Benz на глобальном уровне активно поддерживает гольф на протяжении многих лет и вносит свой вклад в его развитие, ведь у гольфа и Mercedes-Benz много общего. Например, легкость, динамика и эмоции, а также давние традиции. Мы рады, что, стремясь к инновациям, открываем новые горизонты в области решений для обеспечения экоустойчивости и мобильности, — отметил генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Хольгер Зуффель.