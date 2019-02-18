Тайгер Вудс - обладатель премии Laureus в номинации "камбэк года"

Американский гольфист Тайгер Вудс получил премию Мировой академии спорта Laureus в номинации "камбэк года". 14-кратный победитель "мэйджоров" в последние годы много лечился от травм, испытывал проблемы в личной жизни. В прошлом году он принял участие в 18 турнирах (против одного за предыдущие два года), смог одержать победу в US Tour Championship, закончил год на седьмом месте по призовым, а также выступил в составе сборной США в Ryder Cup.

Помимо Вудса, на награду претендовали Юдзуру Ханю (Япония, фигурное катание), Марк Макморрис (Канада, сноуборд), Бибиан Ментел-Спе (Голландия, паралимпийский сноуборд), Винеш Пхогат (Индия, борьба) и Линдси Вонн (США, горнолыжный спорт). Последняя получила премию Laureus в номинации "спортивный дух".

Ранее премию в номинации "команда года" получила сборная Франции по футболу, в номинации "экстремальный спортсмен года" - сноубордистка из США Хлоя Ким, в номинации "прорыв года" - японская теннисистка Наоми Осака, а лучшим паралимпийцем названа горнолыжница из Словакии Генриета Фаркашова.

Кроме того, награду за особые достижения получил кениец Элиуд Кипчоге, установивший мировой рекорд в марафонском беге. Лучшим спортивным моментом года стало покорение Эвереста 69-летним китайцем Сиа Бойю, у которого нет обеих ног.