Сборная России вышла в полуфинал командного чемпионата Европы

Сборная России переиграла Польшу (4,5-0,5) и вышла в полуфинал во второй группе командного чемпионата Европы.

За выход в финал российские гольфистки поборются с Норвегией.

Командный чемпионат Европы

Девушки

Группа B

Четвертьфинал.

Россия — Польша — 4,5-0,5

Полина Марина / Кристина Пономарева — Кинга Кусмерска / Нина Питш — 1up

Нина Лукьяненко — Мартина Мухайер — 3& 2

Екатерина Петрова — Майя Амброзяк — ничья

Анна Шульце — Клеопатра Козакевич — 2& 1

Алиса Хохлова — Матильда Кравчинска — 2& 1