Сборная России вышла в полуфинал командного чемпионата Европы
07:28
Сборная России переиграла Польшу (4,5-0,5) и вышла в полуфинал во второй группе командного чемпионата Европы.
За выход в финал российские гольфистки поборются с Норвегией.
Командный чемпионат Европы
Девушки
Группа B
Четвертьфинал.
Россия — Польша — 4,5-0,5
Полина Марина / Кристина Пономарева — Кинга Кусмерска / Нина Питш — 1up
Нина Лукьяненко — Мартина Мухайер — 3& 2
Екатерина Петрова — Майя Амброзяк — ничья
Анна Шульце — Клеопатра Козакевич — 2& 1
Алиса Хохлова — Матильда Кравчинска — 2& 1
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