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Сборная России вышла в полуфинал командного чемпионата Европы

07:28
Полина Марина. Фото Instagram Сборная России по гольфу. Фото Instagram
Полина Марина. Фото Instagram

Сборная России переиграла Польшу (4,5-0,5) и вышла в полуфинал во второй группе командного чемпионата Европы.

За выход в финал российские гольфистки поборются с Норвегией.

Командный чемпионат Европы

Девушки

Группа B

Четвертьфинал.

Россия — Польша — 4,5-0,5

Полина Марина / Кристина Пономарева — Кинга Кусмерска / Нина Питш — 1up

Нина Лукьяненко — Мартина Мухайер — 3& 2

Екатерина Петрова — Майя Амброзяк — ничья

Анна Шульце — Клеопатра Козакевич — 2& 1

Алиса Хохлова — Матильда Кравчинска — 2& 1

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Евгений Козинов все материалы автора

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