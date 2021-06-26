Ушел из жизни президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга, член Исполнительного Комитета АГР Сергей Спицин, сообщает сайт федерации.

«Выражаю свои глубочайшие соболезнования близким Сергея Алексеевича, а также коллегам в Санкт-Петербурге. Добрый, внимательный, перфекционист в профессии, человек, который любил гольф всем сердцем и активно развивал спорт более 30 лет. Совсем недавно, весной 2021, федерация гольфа Санкт-Петербурга, главой которой был Сергей Алексеевич, отметила 25-летний юбилей, мы вместе подводили итоги и строили планы о популяризации гольфа в регионе. Сергей Алексеевич был максимально вовлечен в работу, обладал высокими профессиональными качествами, был и останется в нашей памяти как человек с безграничной душой», — поделился президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Спицин также занимал пост председателя Комиссии АГР по аттестации.