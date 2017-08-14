Подозреваемый в убийстве гольфист пропустил чемпионат России

Чемпион России по гольфу и тренер высшей категории Артем Нестеров был задержан по подозрению в жестоком убийстве собственной матери, сообщает Life

Как сообщили "СЭ" в Федерации гольфа Москвы, спортсмен, представляющий регион, был заявлен на чемпионат России, который завершился в минувшее воскресенье, однако в соревнованиях он участия не принял.

В центре спортивной подготовки "Крылатское", который Нестеров представляет наряду с другими ведущими гольфистами Марией Баликоевой и Евгением Кафельниковым, уточнили, что спортсмен не смог принять участия в соревнованиях из-за травмы. Он тренируется под руководством Андрея Солдатова. (Елена СОБОЛЬ)