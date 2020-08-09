«Тюмень» разгромила «Динамо Самара» и вышла в полуфинал чемпионата России
9 августа 2020, 13:08
В матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» победила «Динамо Самара» (6:1). Благодаря этой победе команда пробилась в полуфинал.
«Тюмень» выиграла серию со счетом 3-2. В полуфинале команда сыграет с КПРФ. Вторую пару 1/2 финала составили «Газпром-Югра» и «Синара».
Полуфинальные серии пройдут до трех побед и начнутся 13 августа.
Чемпионат России
1/4 финала
«Тюмень» — «Динамо Самара» — 6:1 (1:0)
9 августа. Тюмень. «СК Центральный».
Счет в серии: 3-2
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