«Тюмень» разгромила «Динамо Самара» и вышла в полуфинал чемпионата России

В матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» победила «Динамо Самара» (6:1). Благодаря этой победе команда пробилась в полуфинал.

«Тюмень» выиграла серию со счетом 3-2. В полуфинале команда сыграет с КПРФ. Вторую пару 1/2 финала составили «Газпром-Югра» и «Синара».

Полуфинальные серии пройдут до трех побед и начнутся 13 августа.

Чемпионат России

1/4 финала

«Тюмень» — «Динамо Самара» — 6:1 (1:0)

9 августа. Тюмень. «СК Центральный».

Счет в серии: 3-2