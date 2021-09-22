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Россия обыграла Вьетнам и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу

19:15
Сборная России. Фото АМФР
Сборная России. Фото АМФР
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Сборная России обыграла команду Вьетнама (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу.

В составе победителей дубль сделала Иван Чишкала. Еще один мяч в активе Робинью.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителями пары Аргентина — Парагвай. Эта встреча 1/8 финала состоится в четверг, 23 сентября.

Чемпионат мира

1/8 финала

Россия — Вьетнам — 3:2 (2:1)

Голы: Робинью, 11, Чишкала, 18, 30 — Нгуен, 19, Пхам, 39.

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Евгений Петров все материалы автора

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