Россия обыграла Вьетнам и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
19:15
Сборная России обыграла команду Вьетнама (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу.
В составе победителей дубль сделала Иван Чишкала. Еще один мяч в активе Робинью.
В четвертьфинале россияне сыграют с победителями пары Аргентина — Парагвай. Эта встреча 1/8 финала состоится в четверг, 23 сентября.
Чемпионат мира
1/8 финала
Россия — Вьетнам — 3:2 (2:1)
Голы: Робинью, 11, Чишкала, 18, 30 — Нгуен, 19, Пхам, 39.
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