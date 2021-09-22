Россия обыграла Вьетнам и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу

Сборная России обыграла команду Вьетнама (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу.

В составе победителей дубль сделала Иван Чишкала. Еще один мяч в активе Робинью.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителями пары Аргентина — Парагвай. Эта встреча 1/8 финала состоится в четверг, 23 сентября.

Чемпионат мира

1/8 финала

Россия — Вьетнам — 3:2 (2:1)