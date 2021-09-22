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Россия — Вьетнам: где смотреть прямую трансляцию 1/8 финала ЧМ по мини-футболу

15:30
Игроки сборной России по мини-футболу. Фото АМФР, Instagram
Игроки сборной России по мини-футболу. Фото АМФР, Instagram
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22 сентября, в среду, сборная России по мини-футболу сыграет против Вьетнама в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча пройдет в Вильнюсе (Литва) и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ранее сборная России одержала три победы в групповом турнире ЧМ, выиграв у Гватемалы (4:1), Узбекистана (4:2) и Египта (9:0).

В 2016 году россияне становились вице-чемпионами мирового первенства в Колумбии.

Следить за видеотрансляцией матча Россия — Вьетнам можно будет на канале «Матч ТВ». Эфир начнется в 17.05.

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