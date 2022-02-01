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1 февраля, 23:35

Стали известны пары 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу

На чемпионате Европы по мини-футболу определились обе пары полуфиналистов
Евгений Петров
Корреспондент
Сборная России.
Фото УЕФА

На чемпионате Европы по мини-футболу стали известны все полуфиналисты.

Соперником сборной России по полуфиналу станет команда Украины. Сборная Португалии сыграет с командой Испании. О времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

Россия обыграла в четвертьфинале ЧЕ-2022 Грузию со счетом 3:1. Украина, в свою очередь, ранее победила сборную Казахстана (5:3).

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Все матчи плей-офф проходят в Амстердаме.

Сборная Испании по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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