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Минск примет «Финал четырех» мини-футбольной Лиги чемпионов, где сыграют российские КПРФ и «Тюмень»

19:44
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Матчи «Финала четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу нынешнего сезона пройдут в Минске (Белоруссия). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что матчи финального турнира впервые пройдут в нейтральной для всех участников стране. В «Финал четырех» пробились два российских клуба — КПРФ и «Тюмень», а также два испанских — «Барселона» и «Мурсия».

«Финал четырех» пройдет на «Минск-Арене» с 23 по 26 апреля.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2635813.html

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