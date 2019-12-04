Минск примет «Финал четырех» мини-футбольной Лиги чемпионов, где сыграют российские КПРФ и «Тюмень»
19:44
Матчи «Финала четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу нынешнего сезона пройдут в Минске (Белоруссия). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Сообщается, что матчи финального турнира впервые пройдут в нейтральной для всех участников стране. В «Финал четырех» пробились два российских клуба — КПРФ и «Тюмень», а также два испанских — «Барселона» и «Мурсия».
«Финал четырех» пройдет на «Минск-Арене» с 23 по 26 апреля.
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