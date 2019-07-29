Игрок сборной России по мини-футболу: "На Универсиаду потратили более 75 миллиардов рублей, а тушить пожары в Сибири - дорого"

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала опубликовал в своем Instagram эмоциональный пост о ситуации с лесными пожарами в Сибири.

- Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у нас может быть такая ситуация, когда буквально полгода назад было проведена зимняя Универсиада на которую было потрачено более 75 миллиардов рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми. А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и не выгодно. Куда все катится, страшно представить, - написал Чишкала.

Как сообщалось ранее, на территории страны было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей.