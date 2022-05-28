«Газпром-Югра» победил КПРФ во втором матче финала чемпионата России по мини-футболу

«Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл московский КПРФ в финальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу.

Основное и дополнительное время второго матча серии, прошедшего в подмосковном Климовске, завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых шестиметровых ударов точнее оказались футболисты из Югорска.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Газпром-Югры». Третья игра серии до трех побед состоится 1 июня в Югорске.