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Сегодня, 22:32

«Газпром-Югра» победил КПРФ во втором матче финала чемпионата России по мини-футболу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл московский КПРФ в финальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу.

Основное и дополнительное время второго матча серии, прошедшего в подмосковном Климовске, завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых шестиметровых ударов точнее оказались футболисты из Югорска.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Газпром-Югры». Третья игра серии до трех побед состоится 1 июня в Югорске.

МФК Газпром-Югра (Югорск)
МФК КПРФ
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