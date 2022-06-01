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Сегодня, 17:35

«Норильский никель» стал бронзовым призером чемпионата России по мини-футболу

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Норильский никель» обыграл «Синару» в третьем матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по мини-футболу.

В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2. Овертайм также закончился ничьей — 4:4.

В серии пенальти команда из Норильска одержала победу со счетом 4:2, выиграла серию и стала бронзовым призером чемпионата России.

Сегодня, 1 июня, может определиться чемпион страны. В 17.30 начался третий матч серии за золото «Газпром-Югра» — КПРФ. Команда из Югорска ведет в серии со счетом 2-0 и оформит чемпионский титул в случае победы в сегодняшней игре.

Мини-футбол

Чемпионат России

Матч за 3-е место

«Норильский никель» (Норильск) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:4 (0:0, 2:2) д.в. Пенальти — 4:2

1 июня. Норильск. «ДС Арктика».

МФК Норильский никель
МФК Синара
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