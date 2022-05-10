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Губерниев о решении УЕФА по матчу Украина — Россия: «Не жду рациональных выводов»

Губерниев заявил, что не ждет рациональных выводов по матчу Украина — Россия
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на то, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины (3:2).

«Ну, продолжат — молодцы. Дело есть, что. они его закрыть могут? Нет. Пока не могут, пусть продолжают. Единственное. я бы не стал ждать рациональных выводов. Они скорее будут эмоциональными», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА вынести справедливое решение по делу матча Россия — Украина.

Дмитрий Губерниев
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