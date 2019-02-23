"Уильямс" провел съемочный день на тестах в Барселоне

Команда "Уильямс" организовала съемочный день на предсезонных тестах в Барселоне, сообщает Formulaspy.com.

Во время сезона разрешается сделать два подобных дня. В течение этих дней командам разрешается проехать по 100 километров на демонстрационных шинах "Пирелли". Съемочный день "Уильямса" должен был состояться неделю назад, 16 февраля, но команда опоздала на тесты в Барселоне, начав работу лишь в среду. На данный момент пилоты "Уильямса" Роберт Кубица и Джордж Рассел наездили по трассе 88 кругов на двоих, что значительно меньше, чем у других команд.

- Было очень важно записать в актив какую-то дистанцию и почувствовать машину, – цитирует Рассела formulaspy.com. – Мы получили представление о том, где мы находимся в пелотоне, где предел машины и над чем мы будем работать на следующей неделе.

Машина очень стабильна и подходит моему стилю, но я еще не выжал из неё максимума. Мы все готовимся вернуться на трассу во вторник, но сначала нужно убедиться, что машина в наилучшем состоянии и нет никаких проблем, которые помешают наверстать километраж – нам предстоит много работы.

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