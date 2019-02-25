Даниил Квят: "Если бы не получил звонок от "Торо Россо", стал бы рассматривать другие серии"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, что всегда верил в возвращение в "Формулу-1". Он покинул итальянскую команду по ходу сезона 2017 года, а в 2018-м он работал пилотом развития в "Феррари".

– Я всегда старался держать в уме все варианты, но никогда не прекращал рассматривать "Формулу-1", – цитирует Motorsport Квята. – Когда мы говорили с моим менеджером Николя Тодтом, сразу становилось понятно, что первоочередная цель – это возвращение в паддок. Я всегда был нацелен только на "Формулу-1".

В конце концов, я отсутствовал на стартовой решетке всего-то год, и времени на то, чтобы подумать о чем-то еще, было не так много. Возможно, если бы я не получил звонок от "Торо Россо", я бы начал рассматривать другие варианты.

В августе доктор Марко позвонил мне и сказал, что хочет встретиться. У меня не было планов на 2019 год, и я был рад получить этот звонок. На том этапе я уже понимал, что ему есть что мне предложить, и так в итоге и оказалось. Мы поговорили, все было очень просто – и вот я здесь.

Что было в прошлом – это закрытая глава. С "Ред Буллом" я работаю с 2010 года, и я нахожусь здесь сейчас благодаря ним. Я надеюсь и верю, что отплачу за это.