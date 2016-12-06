08:08 6 декабря | ФОРМУЛА-1

Булье уверен, что Алонсо не уйдет в "Мерседес"

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Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье уверен, что пилот его команды Фернандо Алонсо не уйдет в "Мерседес". Ранее появлялись слухи, что испанец может заменить там Нико Росберга.

– У нас есть контракт с Фернандо, и он всем доволен в "Макларене", – цитирует F1i Булье. – Слухи ходят. Все любят слухи. Но контракт есть контракт. Я не думаю, что есть смысл в таком переходе в год радикальной смены регламента. К тому же в команду, где Хэмилтон как у себя дома.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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roo13

Маки уже давно заверили Алонсо, что в 2017м они не "поедут".

14:28 6 декабря

hardcore f1 fan

Прям как на лондонской бирже, одни разжигают слухи другие их опровергают)) По сути Булье логичен во всех пунктах кроме контракта. Ели в АМГ подсчитают что принесённые барыши покроют отступные то 20 мультов не проблема.Единственная проблема это удар по самолюбию и имиджу Алонсо. После громких заявлений это будет расценено как бегство а в случае если Макки действительно поедут а АМГ нет (с ТОПами такое бывало не раз) то Алонсо станет посмешишем.

12:43 6 декабря

SSNA7

"Он всем доволен в Макларане" - ты серьёзно?

10:45 6 декабря

roo13

Булье не думает, а Алонсо уже звонил Тото.

09:25 6 декабря

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