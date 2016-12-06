Булье уверен, что Алонсо не уйдет в "Мерседес"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье уверен, что пилот его команды Фернандо Алонсо не уйдет в "Мерседес". Ранее появлялись слухи, что испанец может заменить там Нико Росберга.

– У нас есть контракт с Фернандо, и он всем доволен в "Макларене", – цитирует F1i Булье. – Слухи ходят. Все любят слухи. Но контракт есть контракт. Я не думаю, что есть смысл в таком переходе в год радикальной смены регламента. К тому же в команду, где Хэмилтон как у себя дома.