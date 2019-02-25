Антонио Джовинацци: "Райкконен станет отличным учителем для меня"

Пилот "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци доволен тем, что его партнером в предстоящем сезоне будет Кими Райкконен. 25-летний итальянец хочет многому научиться у опытного финна.

– Кими очень мотивирован в этом году, и это очень позитивно для всей команды, – цитирует F1i Джовинацци. – Для меня он станет отличным учителем и образцом для подражания. Нам важно научиться работать вместе и двигаться в одном направлении, чтобы развивать машину.

Очень рад, что не будет нервотрепки в этом году. У меня своя машина, свой инженер, команда работает на меня и на Кими. Два года я был третьим пилотом, приходилось пересаживаться с машины на машину, ездить нерегулярно. Сейчас совсем другие ощущения.