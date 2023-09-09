Сборная Уругвая сыграет с командой Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на 9 сентября, в субботу.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч. Футбол 2». Формальные события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В текущем календарном году Уругвай провел четыре товарищеских матча, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью со сборной Японии (1:1). Чилийцы одержали три победы, а в последнем матче, который состоялся в середине июня, сыграли вничью со сборной Боливии.

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