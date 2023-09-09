Сборная Бразилии сыграет с командой Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на 9 сентября, в субботу. Игра пройдет в Белене, Бразилия. Начало — в 03:45 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Формальные события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира-2026 пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет первое мировое первенство в 21-м веке, которое будет проведено по новому регламенту.

После чемпионата мира-2022 Бразилия провела три товарищеских матча, в которых обыграла 4:1 Гвинею, а также уступила в двух других встречах — 1:2 Марокко и 2:4 Сенегалу.

Боливия в контрольных встречах смогла одолеть лишь Саудовскую Аравию (2:1) и потерпела поражения от Эквадора (0:1) и Панамы (1:2), ничья с Чили (0:0).

В прошлом отборе к чемпионату мира бразильцы дважды крупно обыграли боливийцев — 5:0 и 4:0. На своем же поле Бразилия выиграла у Боливии в восьми из девяти последних встреч при одной ничьей.

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