Сборная Аргентины сыграет с командой Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на 8 сентября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Монументаль Антонио Веспучио Либерти» в Буэнос-Айресе. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Формальные события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира-2026 пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет первое мировое первенство в 21-м веке, которое будет проведено по новому регламенту.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

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