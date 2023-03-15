ФИФА утвердила революционную формулу ЧМ-2026. 48 команд, 12 групп, 104 матча

Масштабные изменения главного турнира планеты.

Что случилось?

Во вторник в Руанде прошел конгресс ФИФА, на котором регулятор международного футбола утвердил формат следующего чемпионата мира. Он, напомним, пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. Заявление ФИФА полностью звучит так:

«Основываясь на тщательном анализе, в котором учитывались спортивная порядочность, благополучие игроков, перемещение команд, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт сборных и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предлагаемую поправку к формату соревнований чемпионата мира по футболу 2026 года. Вместо 16 групп по три команды утвержден формат 12 групп по четыре — две сильнейшие сборные своих групп и восемь лучших из числа занявших третьи места выйдут в 1/16 финала. Пересмотренный формат снижает риск сговоров, гарантирует всем командам проведение минимум трех матчей, а также обеспечивает сбалансированное время отдыха между играми».

Джанни Инфантино. Фото Global Look Press

Почему отказались от формата с тройками?

Международная федерация футбола еще в 2017 году одобрила расширение числа участников чемпионата мира в Северной Америке до 48 команд, но изначальная формула группового этапа выглядела иначе. Президент ФИФА Джанни Инфантино активно продвигал идею распределения участников на 16 групп по три сборные. Однако у этого формата есть ряд минусов:

Сразу 16 команд, которые не сумеют пробиться в плей-офф, проведут на турнире всего два матча.

Одна группа вместит в себя всего три матча — это означает, что риск идентичных показателей у двух и даже трех конкурентов достаточно велик.

В тройке всегда кто-то будет пропускать матч, из-за чего нарушается целостность соревнования. Сборная А не играет в первом туре, а потом выходит на поле дважды за 4-5 дней; сборная Б пропускает второй тур, и для нее пауза между играми составляет больше недели; сборная В оказывается в худшем положении — проводит пару матчей на старте, а потом ждет исход встречи между конкурентами.

Э та формула увеличивает вероятность сговора между участниками последнего тура, когда команды могут договориться о выгодном для обеих результате. Неслучайно на крупных турнирах все игры финальных туров проводятся одновременно.

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Почему утвердили именно такую модель?

Финиш группового этапа чемпионата мира в Катаре выдался необычайно зрелищным — почти в каждом квартете был интересный сюжет. И, как в декабре сообщал The Athletic, после этого боссы ФИФА пересмотрели свои взгляды на ЧМ-2026, ведь в формате «16 по 3» подобные развязки исключены.

Сперва в кулуарах задумались о введении серий пенальти на групповом этапе. Причем 11-метровые хотели пробивать до начала игр — их результаты вступали бы в силу только при равенстве показателей у команд на финише первой стадии.

Затем глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер выступил с заявлением. «Мы еще не решили, какой будет формула, — сказал экс-тренер «Арсенала» в декабре. — Возможны три варианта: 16 групп по три команды, 12 групп по четыре, а также разделение участников на две части по 24 команды с шестью группами».

Утвержденный формат «12 по 4» был фаворитом после заявления Венгера, поэтому его победа не вызывает изумления. В этом случае сохраняется привычная формула проведения групповой стадии, только добавляются четыре квартета. Но пара очевидных минусов все равно есть.

Сразу 8 из 12 сборных, занявших третьи места, получат путевку в 1/16 финала. Это снижает и цену результата игр группового этапа, и вероятность повторения такого интригующего финиша стадии, как в Катаре. На чемпионате Европы действует похожая формула, и не все в восторге от нее.

Число игр становится гигантским. При прежнем формате матчей было 64, а теперь — целых 104 за 39 дней. Конечно, для кошелька ФИФА, спонсоров и зрителей это отлично, но для футболистов — совсем нет. Добавляется стадия 1/16 финала, поэтому возрастает число ступеней до трофея: финалисты теперь будут проводить не семь матчей, а восемь. И все это на фоне изнуряющего клубного сезона.

Как изменится квота?

Оптимальным было бы сохранить формат «8 по 4», который казался сбалансированным. Но президент ФИФА Джанни Инфантино едва ли не сразу после назначения на пост стал продвигать идею расширения количества стран-участниц. При этом он же настаивал, что дополнительные места должны получать те конфедерации, которые не представлены на мировом форуме так широко, как УЕФА. Так что теперь на турнире будет намного больше африканских и североамериканских команд, а также гарантированный участник от Океании.

Все эти изменения — ради денег. Простое увеличение числа команд и матчей дает руководителям мирового футбола возможность выручить намного больше. По прогнозам, на следующем чемпионате мира ФИФА заработает около 10 миллиардов долларов — на 30% больше, чем в Катаре.