Питер Шилтон: «Не пожму руку Марадоне и даже не узнаю его»

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон поделился мнением о экс-форварде команды Аргентины Диего Марадоне и его «Руке бога» на чемпионате мира-1986. Тогда южноамериканцы победили со счетом 2:1 и вышли в полуфинал, впоследствии выиграв турнир.

— Я сделал все, что мог, и знаменитая фотография показывает, что я ближе к мячу, чем его голова, — цитирует Шилтона the Guardian. — Вот почему он бил рукой. Люди всегда говорят: «О, он тебя перехитрил. Он жульничал.

Его извинения смягчили бы боль? Это было бы хорошо для сборной Англии. Дело не только во мне. Вся команда страдала из-за его жульничества. В наши дни люди жалуются на ВАР, но для нас это было бы отлично. Он признался в этом окольным путем, сказав, что это была Рука Божья. Но он не извинился и не выказал никакого раскаяния.

Шилтон также рассказал, почему однажды отказался сниматься в одной телевизионной программе с Марадоной.

— Я всегда занимал такую позицию, потому что меня воспитали в духе уважения к игре. Я видел, как другие игроки обманывают, признаются в этом и извиняются. Но его отношение объясняет, почему существует враждебность. Оо не станет извиняться, а я не стану пожимать ему руку и даже не узнаю его. Всегда говорю, что он величайший игрок в истории, но не уважаю его как спортсмена и никогда не буду уважать.