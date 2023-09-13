Сборная Бразилии сыграет с командой Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 13 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Насьональ де Лима» в Лиме. Начало — 05:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Формальные события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира-2026 пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет первое мировое первенство в 21-м веке, которое будет проведено по новому регламенту.

После чемпионата мира-2022 Бразилия провела три товарищеских матча, в которых обыграла 4:1 Гвинею, а также уступила в двух других встречах — 1:2 Марокко и 2:4 Сенегалу. В матче отбора ЧМ-2026 бразильцы разгромили Боливию (5:1).

Перу в отборочном матче сыграл вничью с Парагваем (0:0).

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